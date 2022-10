‘Reto 4 elementos’: Rodel se quiere ir del equipo de los comediantes y Nicola lo aconseja

Desde que la competencia de Reto 4 elementos comenzó un nuevo ciclo, las cosas no han ido bien. En especial para el grupo de los comediantes. Ello debido a que a algunos no les ha caído bien los cambios. Uno de ellos es Rodel, quien se mostró fastidiado por estar en este equipo.

Rodel pidió salir de los comediantes

De hecho, el concursante decidió hablar con Nicola Porcella para expresarle su fastidio y a la vez su deseo de querer irse al otro equipo. “Honestamente de ser así el poder de cambiar o mover una pieza de los equipos, me gustaría ser yo el elemento que fuera movido”, fueron sus primeras palabras.

Rodel comentó que quería llevar la fiesta en paz y no tendría ningún problema en cambiarse de equipo. “Quiero llevar la fiesta en paz nuevamente con la aldea, si lo que tengo que hacer es yo salirme del equipo pues lo hago, no pasa nada. Al final, la competencia no se acaba”, dijo el peruano.

Nicola Porcella le responde a Rodel

Por su parte, Nicola le dijo que es una decisión que tendría que conversar con su equipo, ya que no es lo que ahora necesita. Como se recuerda, al equipo del peruano le hace falta una mujer: “Eso sí lo tengo que conversar con mi equipo por que al momento de hacer lo que hemos quedado, quedaba todo bien. Quedamos en traer a Inna porque a mí me falta traer a una mujer, el problema es que a mí no me hace falta un hombre”.

Sin embargo, esta posibilidad no quedó del todo cerrada, puesto que evaluarían cuál es el beneficio que tendrían ambos equipos. Rodel le pidió que tomara en cuenta su idea y Nicola respondió que tratará de hacer lo posible para ayudarlo con esa decisión. La conversación entre ambos quedó en buenos términos. Ahora toca esperar qué es lo que pasa y qué decisión tomarán en las próximas horas.