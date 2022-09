‘Reto 4 elementos’ sobre Nicola Porcella: “Está más inflado que la carrera de Bad Bunny"

Nicola Porcella está dando de qué hablar con su participación en Reto 4 elementos. En esta oportunidad, los narradores, Bazooka y Yavidan, dieron su apreciación sobre la participación del exguerrero en el reality mexicano y no le han perdonado nada.

¿Qué opinan sobre Nicola Porcella?

Durante la transmisión del microprograma "Lo Elemental", los comentaristas Bazooka y Yavidan, conocidos por sus intervenciones “picantes”, comentaron sobre lo que estaba pasando actualmente con el peruano.

De acuerdo con Yavidan, Nicola es “puro músculos”, pues no ha mostrado buenas habilidades en competencia. “Se me hace que es puro esteroides, está más inflado que la carrera de Bad Bunny. Esos músculos no cargan ni una almohada”, comentó el locutor.

Asimismo, se hizo un repaso de la carrera de Porcella en los realities de competencia. Como es bien conocido, Nicola fue capitán de "Los Guerreros" y "Las Cobras" en Esto es guerra; pero, tras verse envuelto en escándalos, tomó la decisión mejorar su carrera en el país azteca. Participó en Guerreros México y, en la actualidad, está participando -en sus propias palabras- en el mejor reality.

Fiel a su estilo, Yavidan resaltó que el ‘Capitán Histórico’ suele quejarse y molestarse constantemente en la competencia. Así que no dudó en calificarlo como un “llorón”.

¿Cuándo y cómo ver ‘Reto 4 elementos’?

El reality de competencia mexicano se presenta de lunes a jueves a las 20:00 hora mexicana. Es transmitido en señal abierta por el Canal 5. Si estás en el extranjero, puedes seguir la competencia a través del canal de YouTube de Canal 5.