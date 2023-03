Ricardo Darín tras la derrota de 'Argentina 1985' en los Premios Oscar: "Hay gente que hizo mejor las cosas que nosotros"

Argentina 1985 era una de las serias candidatas a llevarse el oscar a Mejor película extranjera. De hecho, nadie se animaba a dar otro nombre, hasta que empezó a resonar en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, la alemana Sin novedad en el frente. El filme bélico no solo se llevó la estatuilla en esta categoría, sino también en otras tres más: Mejor banda sonora, Mejor fotografía y Mejor diseño de producción.

Tras la derrota y con los ánimos más tranquilos, Ricardo Darín, protagonista de la película, se animó a dar un balance de lo sucedido en la noche del 12 de marzo. En una entrevista para Clarín, el actor indicó que "faltó algo más" para ganar en dicha categoría y que otros (sin mencionar a Sin novedad en el frente) tuvieron un mejor desempeño para promocionar su filme.

"El trabajo de hacer una película es una cosa, promocionarla y darle visibilidad es otra, corre por otro lado. Aparentemente, hay gente que hizo mejor las cosas que nosotros. Por un lado, pienso yo. Y además es una gran película que ganó, que es de alto impacto. Y ya está. Hay que saber ganar y saber perder", indicó el actor argentino de 66 años.

Ricardo Darín y cómo se dio cuenta que Argentina 1985 no iba a ganar

Tras ese primer diálogo, el actor que también estuvo en El secreto de sus ojos y Nueve reinas, confesó de cómo se dio cuenta que Argentina 1985 no iba a ganar como Mejor película extranjera.

"No me tomó demasiado por sorpresa. Sabíamos que eso era lo más probable que ocurriera. Lo que me confundió es que, cuando subieron Antonio (Banderas) y Salma (Hayek) al escenario, dije 'Uy, a lo mejor yo estoy leyendo mal las coordenadas', pensé", afirmó en un primer momento.

"Pero, inmediatamente, vi hacia un costado, porque estaba toda la gente de Sin novedad en el frente, los alemanes estaban al lado nuestro. Y vi que el camarógrafo estaba apuntando para ellos, y dije 'Ah, bueno'. Sí, porque yo tengo muchos años de Cacho Rubio. Ya sé que cuando Cacho Rubio está cerca de una mesa (en los Martín Fierro) es porque tiene al ganador ahí. Lo vi a Cacho Rubio con la cámara, jajaja. Para mencionar algo local, digamos", complementó el actor.

Como llorar en segundos:

“Él se llama Peter Lanzani, de los mejores actores que hay en la Argentina, yo soy Ricardo Darín y estoy acompañándolo en este desafío”.#Argentina1985 #Oscars pic.twitter.com/A1j21hf4K1 — Pensando Cine (@pensandocine_) March 12, 2023