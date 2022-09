Ricardo Rondón arremete contra Pancho Rodríguez: “Si te va bien, ¿por qué quieres regresar a Perú?”

El ex chico reality Pancho Rodríguez mantiene las esperanzas de poder volver a Perú, luego que Migraciones le impidiera su regreso debido a una falta cometida durante el confinamiento por la pandemia del covid-19. Este último jueves 15 de septiembre, Pancho fue invitado a En boca de todos para contar cómo es su vida en Chile actualmente.

¿Por qué Pancho Rodríguez quiere volver a Perú?

Ricardo Rondón, conductor de En boca de todos es conocido por ser muy directo y hacer preguntas incómodas. Esta vez fue turno de Pancho Rodríguez durante una entrevista por videollamada. El conductor no tuvo problemas en preguntarle directamente qué estaba haciendo en Chile para ganarse la vida.

El chileno respondió que ya tenía su empresa con un amigo: “Hace un par de meses dije tengo responsabilidades, tengo dos hijas y ahora tengo una empresa de suplementos nutricionales con un amigo y estoy metido en un tema de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos”.

Ante esta respuesta, Rondón arremetió contra el chileno: “Entonces, si te va bien ¿por qué quieres volver?”

Rodríguez se mostró muy incómodo por la pregunta, pero dejó en claro que él no se fue de Perú porque hubiera querido. “Porque tengo mi vida en Perú, porque yo no me fui porque quise, porque tuve que reinventarme, pero yo amo Perú, yo no estoy en Perú porque me botaron”, fue la respuesta del chico reality.

¿Puede Pancho Rodríguez volver a Perú?

De acuerdo con lo explicado por Pancho Rodríguez y su abogado, ya se había levantado el impedimento de ingreso a Perú, pero que todavía no aparecía en el sistema de Migraciones.

“Tenemos una resolución con fecha del 17 de abril de 2022 que deja sin efecto el impedimento de entrada de nuestro amigo Francisco Rodríguez. Esta sanción deja sin efecto el impedimento. Acá es un tema institucional de legitimidad, el tema es más grandes porque no se están cumpliendo las normas”, explicó el abogado de Pancho Rodríguez.

Por el momento, el chileno no tiene fecha de regreso pues aún debe haber una respuesta de la entidad peruana.