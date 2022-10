Robotina confía en Robotín: "Él no pasó la línea. Conozco a la chica y sé que es capaz de inventar"

Robotín y Robotina estuvieron en la última edición de Magaly TV, la firme. La popular pareja de cómicos llegó al programa de Magaly Medina tras su esporádico paso por El gran show. Ambos se refirieron al supuesto ampay de Karelys Molina con Alan Castillo y del estado actual de su situación sentimental.

Lee también: Magaly Medina encara a Robotín: “Después que fuiste a abrazar a Gisela, ahora vienes aquí”

La venezolana sorprendió a muchos, hasta a la misma Urraca, al confesar que cree en las palabras de Robotín. Sin embargo, descarta haber retomado su relación. Eso sí, aseguró que el cómico continúa haciendo méritos en busca de su perdón. Asimismo, aseguró conocer a la chica del ampay y de sus actitudes malintencionadas.

"Yo creo que no ha pasado de la línea, yo conozco a esa chica y sé que es capaz de hacer muchas cosas e inventar y lo conozco a él también", expresó la popular Robotina.

Robotín reafirma su amor a Robotín e implora perdón

Por otra parte, Alan Castillo volvió a declararle su amor a Robotina, aunque su expareja aún desconfiaba de las palabras del cómico.

"Yo quiero decir públicamente que amo a Robotina, no me sepulten por un error que cometí", dijo Castillo. Sin embargo, Magaly Medina señaló no creer en las declaraciones y arrepentimientos del comediante.