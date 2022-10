Magaly Medina encara a Robotín: “Después que fuiste a abrazar a Gisela, ahora vienes aquí”

Durante la última edición del programa de espectáculos, la popular Urraca presentó a Alan Castillo, más conocido como Robotín, y a Karelys Molina, Robotina, para revelar cuál es su situación actual como pareja. La polémica conductora aprovechó su visita al set para encararlo por haber estado como participante del reality de baile producido por Gisela Valcárcel.

Robotín entra con miedo al programa de Magaly Medina

Cuando el humorista hizo su ingreso al set junto a su dupla, empezó de elogiar a la presentadora; sin embargo, lo que él no se esperaba es que ella le saque en cara haber estado en el programa de su rival de toda la vida. “Después que fuiste a abrazar a Gisela, ahora vienes aquí”.

“Magaly, buenas noches. Tengo miedo de que me destroces, por favor”, respondió Robotín algo temeroso. Tras ello, la periodista le dijo que no debería tener miedo porque, a pesar de todo, es una buena persona. "Por qué te voy a destrozar, si tú eres un buen chico”.

Por otro lado, la artista de origen venezolano aseguró que no ha retomado la relación sentimental que tenía con Robotín, pero que aún siguen trabajando juntos en eventos que ya tenían programados.

La supuesta infidelidad

Cabe recordar que semanas atrás una joven llamada Jessenia Velásquez llegó a Magaly Tv La Firme para delatar a Alan Castillo de haber engañado a su entonces pareja Karelys Molina con ella. Asimismo, la mujer no dudó en mostrar fotos y videos como prueba de lo sucedido entre ambos.

No obstante, Velásquez aseguró que ‘Robotín’ le había dicho que se encontraba soltero, algo que al parecer era completamente falso. “Él me dijo que estaba soltero y por eso comencé a grabar. Él supuestamente había terminado con Karelys. Luego del encuentro me dice: “Ya regresé con la ‘Robotina’, puedes borrar las fotos, por favor” y me bloqueó”.