'Robotina' destruye a 'Robotín' al ritmo de la canción de Shakira: "Estuviste con una que no se baña como tú"

Al fiel estilo de la cantante Shakira, el personaje de ‘Robotina’ no dudó en cantarle a ‘Robotín’ tras el polémico ampay que protagonizó este con otra mujer el año pasado.

Dicha grabación fue difundida en la última emisión del programa “JB en ATV”, en donde el cómico Jorge Benavides decidió tenerlos como invitados con el fin de que participen junto al elenco del espacio televisivo en la divertida parodia de BZRP Music Sessions #53, éxito musical de la artista colombiana y Bizarrap.

Cabe recalcar, que “Robotín” asumió el papel del productor argentino y “Robotina” fue la encargada de tomar el micrófono para corear a todo pulmón la innovadora interpretación dedicada a su expareja.

En la mencionada melodía, la joven no solo lo critica duramente, sino, además, le lanza duros calificativos en contra de su persona.

"Que me vendo en primera plana, sabes 'burro, esa es tu hermana. Te perdono, pero no me olvido que estuviste con una que no se baña como túúúú. En ese hostal ella y túúúú, a ti te quedé grande y por eso buscas a una igualita que túúúú. Basura", señaló 'Robotina'.

Como se recuerda, el popular robot de la televisión peruana, fue captado por las cámaras del programa de la periodista de espectáculos Magaly Medina en un hotel junto a otra mujer que no era su enamorada.

Robotín le responde

Pero eso no quedó ahí, pues tras la creación musical, el propio Alan Castillo quien da vida al personaje, no dudó en responderle y aseverar que a la muchacha no le gusta la comida peruana.

“Pero a ella le gusta el ceviche y no la arepa como túúúú”, acotó Castillo.