Rodrigo de Paul en concierto de Tini: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”

Rodrigo de Paul, volante de la Selección Argentina, continua con sus celebraciones luego de obtener la Copa del Mundo. Es por ello que, acudió a uno de los más recientes conciertos de su novia, Tini Stoessel, para festejar el triunfo de la albiceleste.

Rodrigo de Paul junto a Tini Stoessel en concierto

El último jueves por la noche, Tini Stoessel, tuvo una presentación en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. Ante ello, la cantante no dudo en subir al escenario a su pareja, quien inmediatamente fue ovacionado por la conquista del cuadro dirigido por Lionel Scaloni.

Pero no solo eso, el jugador apareció con una réplica de la Copa del Mundo para lucirla frente a los asistentes del show y fue en ese instante, que lo seguidores de la Triple T no dudaron en gritar como emocionarse frente al histórico momento.



Rodrigo de Paul más enamorado que nunca de Tini Stoessel

Cabe recalcar, que el futbolista elogió en todo el concierto a la artista quien fue considerada el ‘amuleto de la suerte’ del cuadro argento.

“Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, inició diciendo Rodrigo de Paul, quien acto seguido, contó una anécdota que se dio en el Mundial Qatar 2022, tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, donde la prensa no dudo en criticar a la selección por ese nefasto encuentro.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, señaló Rodrigo de Paul.

Por su parte, Tini Stoessel, solo atinó a mostrar su admiración por su pareja y expresar el amor que tiene por él: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.

Sin duda alguna, la pareja se encuentra en su mejor momento, por lo que constantemente expresan sus sentimientos, tanto en redes sociales como públicamente.