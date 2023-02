Rodrigo De Paul sobre el apoyo de Tini Stoessel en Qatar 2022: “No sabe ni lo que vale un gol”

Rodrigo De Paul recordó un momento clave en la Copa del Mundo. En la previa del partido por los cuartos de final de Argentina frente a Países Bajos, el mediocampista fue duda por lesión, pero recibió el apoyo de su novia Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul recibió el apoyo de Lionel Messi

En una reciente entrevista con Fox Sports, Rodrigo De Paul recordó una anécdota en el Mundial Qatar 2022. Y es que, el mediocampista de la Selección Argentina fue duda antes del juego ante Países Bajos.

El jugador del Atlético de Madrid reveló que fue respaldado por Lionel Messi y resaltó su actitud como capitán de la Albiceleste. “Capaz que Leo se enoja si digo esto, pero agarra y me dice ‘yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, pero no arriesgues’”, comentó.

“Que él me diga así... llevarle la contra a Leo es muy difícil. Me lo dice no desde un lado de capitán, sino de un amigo, un hermano mayor que me quiere”, añadió Rodrigo.

Rodrigo de Paul buscó el apoyo de Tini Stoessel

El futbolista del Atlético de Madrid confesó no haber estado seguro de arriesgarse a jugar contra la Naranja Mecánica; por lo que, le pidió un consejo a su pareja Tini Stoessel.

“Me meto en la habitación, mi mamá y mi papá estaban medio preocupados, yo les decía que no pasaba nada. Y la llamo a Tini, viste”, narró. “Claro, Tini no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar un poco más de fútbol conmigo porque yo a veces le comento”, añadió.

Sin embargo, De Paul señaló que las palabras de su novia lo aliviaron pues no le daba una opinión desde lo futbolístico. “Ella me decía ‘¿y vos cómo te sentís?’. Y me dice ‘hacé lo que vos sientas, quédate tranquilo, decidí con el corazón’”, reveló el mediocampista.