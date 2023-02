Rodrigo González reacciona al polémico video de Johanna San Miguel jaloneando a un niño: "No son las formas"

El pasado 6 de febrero se estrenó Manda quien mande, pero algo salió mal en una de las secuencias del programa. La presentadora Johanna San Miguel agarró bruscamente el brazo de un niño. Su accionar generó diversos comentarios en las redes sociales. Rodrigo González y Gigi Mitre también expresaron su opinión en Amor y fuego. El popular 'Peluchín' aseguró que esta no era la forma adecuada de tratar al menor.

Las críticas a Johanna San Miguel en las redes sociales

La escena en que Johanna San Miguel jaloneó con fuerza al niño se volvió tendencia en nuestro país. Hasta el momento, la presentadora de Esto es guerra ha preferido guardar silencio hasta que las cosas se calmen. Sin embargo, diversos usuarios la criticaron en una de sus publicaciones.

"Sí, la vi maltratando a un niño en televisión", "Como vas a tratar a un niño de esa manera", "Abusiva con el jovencito", fueron algunos de los mensajes de los cibernautas. De igual manera, personalidades de la televisión peruana como Karla Tarazona y Melissa Paredes creen que San Miguel no actuó de la manera adecuada durante la secuencia de Mande quien mande.

La opinión de 'Peluchín'

Luego de ver las imágenes, Rodrigo González se mostró indignado por el actuar de la ex Pataclaún. "No son las formas de detener a un niño, ¿No? Y el niño mismo se impactó", expresó 'Peluchín'. Su compañera Gigi Mitre señaló que a Johanna se le olvidó como lidiar con los menores y no piensa que lo hizo con mala intención.

Finalmente, 'Peluchín' informó que los cibernautas fueron quienes le hicieron llegar las imágenes. "El detener a alguien con su respectiva fuerza, a parte de la mirada y la cara del niño... no creo que haya sido con mala intención, pero fue una escena bastante incómoda de ver. Esa escena ha llegado a nosotros por muchos usuarios", concluyó el conductor de Amor y fuego.