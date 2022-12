Rodrigo González sobre ganador de 'El gran show': “Santiago Suárez fue mejor”

Rodrigo González se mostró en desacuerdo con el ganador de El gran show y desató su artillería contra el programa de Gisela Valcárcel.

Para el conductor de Amor y fuego, quien debió llevarse el trofeo era el actor Santiago Suárez y no Gino Pesaressi.

Rodrigo González elogia a Santiago Suárez

Durante la emisión de su programa, Rodrigo González y Gigi Mitri comentaron la final de El gran Show y se mostraron sorprendidos por la victoria de Gino Pesaressi.

El conductor resaltó que hasta la propia Vania Masías pensó que la competencia la iba a ganar Santiago Suárez.

“Pessarezi no lo hace mal, pero ¿para ganar? Para mí debió ganar Santiago por los bailes que hizo, la técnica, lo que trasmite, con todos los 11 que le pusieron y por su desempeño durante todo el show, acaso ¿el moscomuerto estaba desde el momento uno? ha llegado ahorita”, comentó.

Asimismo, el popular Peluchín elogió la destreza artística de Santiago Suárez a quien consideró un artista completo.

“Santiago se la ha pasado esforzándose y mostrando su gran talento. Una persona que tiene el talento para interpretar diferentes géneros; además, en el baile, la interpretación, cuando baila. Es un artista de verdad, un verdadero actor”, indicó.





“Se volvieron todos locos”

Rodrigo González también criticó a Gino Pesaressi a quien considera “desagelado”. Según Peluchín, la actuación de Pesaressii no estuvo mejor que la de Santiago Suárez.

“El otro mosco muerto sí se mueve tiene su ritmo, se aprende la coreografía, no lo hace mal, resuelve, lo hace mejor que varios, pero no mejor de la calidad que baila Santiago o Milena, ¿tanto les gustó la presentación del mosco muerto para que gane o se volvieron todos locos? porque si Vania dice eso es porque no estamos tan lejos” subrayó.