Sheyla Rojas confesó que dejó de usar bótox luego de una parálisis facial: "Ya puedo gesticular"

En el último episodio de Amor y fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González 'Peluchín' recibieron como invitada a Sheyla Rojas.

La modelo habló sobre los difíciles momentos que le tocó a causa del bótox y sobre sus planes de matrimonio con Sir Wilson en México.

Ya no usa más bótox

Sheyla Rojas aseguró que no ha vuelto a utilizar bótox tras la parálisis facial que vivió en marzo de 2022, la cual le causó un terrible susto.

"Le tengo miedo a que me hagan algo en la cara, lo único que me hago es limpiezas faciales e hidrataciones", relató la modelo en el programa Amor y fuego.

"Desde que me pasó eso, ya no me pongo bótox, ya puedo gesticular, ya me quedé curada", contó Sheyla a Gigi Mitre y Rodrigo González 'Peluchín'.

Sin embargo, si es que vuelve a tener hijos, remarcó que no le molestaría hacerse unos 'arreglitos'.

De igual forma, la influencer aseguró que sí estaba enamorada de Israel Dreyfus, pero después del 'ampay' de Magaly tuvo que poner fin a su relación. "A mí sí me chocó el 'ampay' de ese momento, porque yo si estaba enamorada de Israel", confesó la popular 'Shey Shey'.

Finalmente, la modelo confirmó que este año se casa y será en México: "Yo no espero, el matrimonio se va a dar de todas maneras este año. No soy de las que gustan esperar, puede haber retraso, pero no se suspende el matrimonio (risas). Vamos a ver qué pasa, estoy confiada en que este año paso a la fila de las casadas".