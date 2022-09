Romeo Santos sorprende al público cantando canción de los Backstreet Boys

Romeo Santos el ídolo de la Bachata estuvo presente como parte de los eventos programados por la Semana de la Música Latina de Billboard. El cantante respondió varias preguntas sobre su vida artística y privada y también se animó a interactuar con sus seguidores.

Como parte de un sketch de preguntas y respuestas recogidas por el público, el intérprete de ‘Mi corazoncito’ sorprendió a los espectadores cantando un icónico tema de la banda estadounidense The Backstreet Boys.

Romeo Santos entona ‘I Want It That Way’

El cantante estadounidense conversó con Leila Cobo, vicepresidenta líder de la industria latina de Billboard sobre su vida privada. Muy animado decidió subir al escenario del Faena Forum en Miami Beach donde prometió a Cobo hacer una donación de $100,000 para los damnificados del huracán Fiona en Puerto Rico.

En un momento de la plática, Romeo Santos cogió diversos papelitos escondidos en un cofre, y los cuales contenían preguntas de sus seguidores.

En una de las preguntas le pidieron que “nombrara la primera canción de una boy band que se le venga a la mente”. Tras pensar por varios segundos, el artista se levantó del sillón cogió el micro e interpretó un clásico de los Backstreet Boys: ‘I Want It That Way’.

El hecho desató la algarabía del público que cantó junto a él antes que se despidiera, provocando así el momento romántico de la jornada.

Romeo Santos habla de sus inspiraciones musicales

Durante la entrevista el cantante confesó algunas de sus inspiraciones musicales y destacó a Julio Iglesias, el artista favorito de su mamá.

Según contó a ella le gustaba hacer limpieza escuchando el sencillo ‘Por el amor de una mujer’. Romeo Santos entonó parte de la melodía para que el público pueda relacionarla.

Además, refirió que una de las canciones que más le gustaba de adolescente era ‘If I Ever Fall In Love’ de Shai.