Rosángela Espinoza ‘cuadra’ a Brunella Horna: “Los viajes que hiciste con Renzo Costa no los pagaste tú”

Rosángela Espinoza fue entrevistada este jueves en América Hoy. La exchica reality se refirió a su experiencia en Dubai y aprovechó para reclamarle a Brunella Horna por insinuar que alguien más la mantiene en el país árabe al pedir que no la comparen con la exparticipante de Esto es guerra.

Rosángela Espinoza exigió las disculpas de Brunella Horna

La exparticipante de Esto es guerra hizo un en vivo desde un hotel flotante para hablar sobre su experiencia en Dubai. La Chica selfie aprovechó el enlace para exigirle a Brunella Horna que se disculpe por sus declaraciones.

“Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, empezó diciendo la modelo.

“Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”, respondió la popular ‘Baby Bru’ sin entender lo que estaba pasando. “Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso, creo que fue porque en mi caso que yo no trabajo, eso dijiste”, reclamó Espinoza.

Rosángela le recordó su relación con Renzo Costa

La discusión se salió de control cuando Rosángela le recordó a Brunella que Renzo Costa le pagaba todos los viajes al extranjero. “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, mencionó.

Por su parte, la esposa de Richard Acuña le pidió que no trajera cosas del pasado a la conversación. “Definitivamente, Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada y si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene”, respondió la empresaria.

Ante esta situación, Janet Barboza tuvo que intervenir y poner paños fríos. “Lo que pienso es lo siguiente, eres una mujer soltera que puede hacer con su vida lo que quiere, pero que estés haciendo un viaje sola tanto tiempo, me permito pensar que quizá hay algún galán que te podría estar acompañando, no porque creamos que te esté pagando todo el viaje”, explicó la conductora.