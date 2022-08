Rosángela Espinoza sobre zapatillas 'fake': “La marca no te hace”

Luego de ser entrevistada por el bloguero George Rubin , quien analiza si un calzado es original o bamba, Rosángela Espinoza declaró lo que piensa sobre las prendas de marca.

La chica reality señaló que anteriormente ella ha usado calzado ‘fake’, pero que no se arrepiente de ello. “Sería mentirosa, pinocha decir que nunca he usado fake, me han llegado canjes de carteras que he tenido que promocionar, yo no sabía, hace cuantos años que he apoyado a emprendedores”, reveló.

Rosángela Espinoza:‘Hay que tener bastante personalidad’

Durante el video que grabó con el bloguer, Rosángela Espinoza, bromeó diciendo que ella “no era marginal” y que si podía se daba sus gustitos comprando cosas de marca.

“La verdad que eso me da igual, George está haciendo su trabajo como tiktoker, como especialista de marcas de zapatillas, lo que son carteras, entonces él está haciendo su trabajo”, señaló al programa ‘En boca de todos’, haciendo referencia a que todo lo que se dijo era parte del guión.

Sin embargo, la ser consultada sobre si compra bamba o original, Rosángela restó importancia a esa situación. “Hay que tener bastante personalidad, la marca no te hace, tú eres la original y punto”, refutó.

Prefiere invertir en depa

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ recalcó que actualmente prefiere invertir en cosas más importantes y que ha utilizado su dinero para comprar un departamento.

Hace unos días, Espinoza contó a sus seguidores en Instagram que le habían dado las llaves de su nuevo hogar y que estaba muy contenta de su logro gracias años de trabajo.

El departamento de 59 metros cuadrados se ubica en una zona exclusiva de Barranco. Tiene acceso a una terraza, piscina, gimnasio, entre otros beneficios del condominio, además de la buena vista de la ciudad.

Según el programa ‘En Boca de Todos’ estaría valorizado en 177.000 dólares.