Samahara Lobatón anuncia viaje al extranjero y pone en venta su ropa y la de su hija

Se irá de todas maneras. Samahara Lobatón anunció que venderá las cosas de su casa y las de su hija porque se irá al extranjero con toda su familia.

Durante una transmisión en vivo por sus redes sociales, la hija de Melissa Klug indicó que se irá del país para empezar a estudiar. Por está razón, pondrá a la venta todos los objetos de su casa.

“Quiero contarles que, por motivos que nos tenemos que mudar del país, literalmente, vamos a estar vendiendo un montón de cosas, no solamente de Xianna, sino también de mi casa, mías. Literalmente, vamos a vender varias cosas de nuestra casa, parte del ropero de Xianna y parte de mi ropero porque no podemos viajar con todo”, mencionó en un principio.



Sin embargo, lo que parecía una noticia feliz se convirtió en tragedia. Una usuario se contactó con el portal de Instarándula para acusarla de estafa al no entregarle un producto que le compró.

“Samahara Lobatón, cuándo piensas mandarme el producto o el dinero. Te hice el depósito de 280 soles por la compra de un saltarín y una casaca en tu closet sale y ahora me doy con la sorpresa que has puesto en venta el saltarín que te compré y nunca me mandaste. Te envié mi número de cuenta", se puede leer en la denuncia hecha por la joven.