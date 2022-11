Samahara Lobatón es acusada de estafa y amenaza con denuncia por difamación: "Tienes 24 horas"

Una usuaria denunció a través del portal Instarándula a Samahara Lobatón por estafa. Según contó la demandante, la influencer compró una casaca en su closet sale, pero nunca llegó a sus manos.

“Samahara Lobatón, cuándo piensas en mandarme el producto o el dinero. Te hice el depósito de 280 soles por la compra de un saltarín y una casaca en tu closet sale y ahora me doy con la sorpresa que has puesto en venta el saltarín que te compré y nunca me mandaste. Te envié mi número de cuenta, espero que me hagas el depósito”, se lee en el mensaje que difundió el periodista Samuel Suárez.

Tras hacer pública la denuncia, la mujer afectada se comunicó con el periodista de espectáculos para revelarle que la engreída de Melissa Klug ya le había depositado el monto que le adeudaba.

Sin embargo, la influencer no tuvo suficiente con ello, pues amenazó a la usuaria con demandarla si es que no se rectificaba y borraba los mensajes que hizo público Suárez.

“Tienes 24 horas para eliminar el post o procederemos a una denuncia por difamación. En todas las ocasiones se te dijo que sería dependiendo de nuestra disponibilidad. Esperamos que sea eliminado o procederemos legalmente, gracias”, señala la advertencia de la influencer.

Samahara Lobatón a Samuel Suárez: “Averigua antes de publicar”

Samahara Lobatón increpó a Samuel Suárez, periodista de Instarándula, por hacer públicos los mensajes y acusaciones de la clienta que la denunció por estafa. La influencer exhortó al hombre de prensa a corroborar la información antes de dar a conocer una noticia.

“Sería mucho mejor que puedas averiguar antes de publicar algo, en el closet sale siempre pongo que solo se hace vía recojo. En el caso de las conversaciones, ella las edita de la manera que le conviene para colgarse de algo que no tiene ni pies ni cabeza. La devolución fue hecha antes de que ella lo hiciera público (...) No está bien que se quieran colgar de esa manera”, se lee en el mensaje que le dejó la hija de Melissa Klug a Suárez.