Samahara Lobatón se defiende de las críticas sobre sus uñas: “Vengo luchando con una bacteria que casi me mata”

Samahara Lobatón sigue siendo el blanco de críticas. Esta vez por mostrar en sus redes sus uñas acrílicas descuidadas. La hija de Melissa Klug salió al frente para explicar la razón por la que no se arreglaba las uñas.

Luego de que Samahara publicara en sus historias una foto de su mano sosteniendo una bebida. Usuarios en redes sociales escribieron a la cuenta de Instarándula para cuestionar que la influencer presumiera de invertir 40 mil soles en la fiesta de su hija, pero no tenía ingresos para cuidarse las uñas de sus manos.

La engreída de la Klug aseguró que estuvo internada en la clínica y no tuvo tiempo para arreglarse las uñas. “Me encanta que hablen tanta tontería, he estado internada desde el 8 de noviembre hasta el 16 de diciembre ¿sabías eso? No, porque no sabes absolutamente nada de mi vida y lo que pasó”, respondió a una usuaria, según compartió Instarándula.

Samahara Lobatón confiesa que una bacteria casi la mata

La influencer afirmó que prefería pasar más tiempo con su hija, a la que no había visto todo el tiempo que estuvo internada en la clínica, en lugar de acudir al salón de belleza a arreglarse las uñas. “Además de que he estado internada, soy mamá a tiempo completo y prefiero esas tres horas que me demoraré retocándome las uñas pasarla con mi bebé que no me ha visto casi nada porque nuevamente caí enferma”, sostuvo.

Además, la hija de Abel Lobatón afirmó que estaba pasando por un momento delicado de salud, pues por siete meses estuvo luchando con una bacteria que casi le quita la vida.

“¡Recuerda que soy un ser humano completamente mortal como tú! ¡Que vengo luchando siete meses de mi vida con una bacteria que casi me mata y aun así me paro y sigo luchándola por mi hija! Y créeme, hacerme las uñas ahorita no es una prioridad, mi prioridad es estar con mi hija después de días de no haberla visto”, finalizó.