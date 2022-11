Samahara Lobatón sufrió descompensación en concierto de Bad Bunny [VIDEO]

Personajes de la farándula no faltaron al concierto de Bad Bunny. Sin embargo, no todos lo pasaron bien. Como es el caso de Samahara Lobatón, quién llegó sin su pareja Youna al concierto de Bad Bunny. No solo eso, pues la hija de Melissa Klug se descompensó en pleno concierto.

Samahara Lobatón se sintió mal en concierto de Bad Bunny

El programa Amor y Fuego abordó a la influencer cuando llegó al Estadio Nacional, pero ella se mostró incómoda ante la mención de su pareja y acusó al reportero de acosarla.

“¿Hasta qué punto puedes acosar a una persona así? Pero es que me estás haciendo sentir incómoda”, respondió muy ofuscada.

El programa de Peluchín también captó el preciso momento en el que Samahara se sentía mal en pleno concierto. La hija de Melissa tuvo que ser llevada de la mano por un guardia del 911 hacia el tópico para ser atendida. Para su mala suerte, tuvo que vivir parte del concierto desde la carpa de primeros auxilios mientras olía alcohol.

Youna llegó al concierto sin Samahara Lobatón

Por otro lado, Youna compartió en sus historias de Instagram que estuvo haciendo cola desde temprano el domingo 13 de noviembre.

En las imágenes también se le puede ver dentro del estadio junto a sus amigos para disfrutar del concierto de Bad Bunny. Sin embargo, Samahara no estuvo presente.

“A continuación la historia de un joven emocionado por unos de los mejores días de su vida. Ahí te voy Benito. El outfit respectivo para el concierto. Y nos vamos pal mambo”, dijo en redes sociales.