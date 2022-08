Samahara Lobatón tras organizar fiesta de S/ 40 mil a su hija: "Soy humilde"

Samahara Lobatón ha sido el blanco de críticas, luego de asegurar que gastó S/ 40 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su hija.

Tras ser acusada por el tiktoker George Rubin de usar imitaciones de zapatillas de marcas costosas, la influencer se defendió, asegurando que cuenta con los ingresos económicos suficientes para comprar accesorios originales. Es más, reveló la exorbitante cifra que gastó en el primer añito de su primogénita.

Luego del incidente, la engreída de Melissa Klug ha recibido diversos calificativos y críticas por presumir la cuantiosa cifra en el programa ‘En boca de todos’.

Samahara Lobatón se defiende en sus redes sociales

Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para defenderse luego de ser criticada por los usuarios.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la influencer interactúo con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas. Cuando uno de los usuarios le preguntó si se consideraba una persona humilde, Lobatón aseguró ser sencilla y solidaria.

“Me considero una persona humilde y muy solidaria. Dentro de lo poco o mucho que tengo, siempre pienso en las personas y apoyarlas. Lo que lees o las tonterías que pueden decir de mí, no me definen como persona. Yo sé la clase de ser humano que soy y con eso estoy tranquila”, respondió Samahara. Sus declaraciones fueron compartidas junto a una fotografía de ella realizando labor social en un Asentamiento Humano.





Samahara Lobatón se defiende en Instagram.

Melissa Klug salió al frente para defender a Samahara Lobatón

Tras ver el ‘hate’ en contra de su hija, Melissa Klug sacó cara por su retoño. A través de su cuenta de Instagram, la ‘Blanca de Chucuito’ dijo sentirse orgullosa de Samahara Lobatón, pues con solo 21 años está sacando adelante sola a su hija.

“Me sorprende mucho que lo que más resalte sea eso y no reconocer a una joven de apenas 21 años que solita con su trabajo puede darle lo que ella considera lo mejor para mi nieta. Sé de los esfuerzos y sacrificios que hace mi hija ahora que es mamá”, escribió Klug en sus redes sociales.