Magaly Medina se indignó por la foto de Dalia Durán con John Kelvin

Hace un par de semanas, los medios peruanos estuvieron atentos a la tensa situación que protagonizaron la bailarina Dalia Durán y el cantante John Kelvin. Sin embargo, fueron vistos reconciliándose y esa situación generó diversas opiniones de ciertos personajes, una de ellas fue la periodista de espectáculos Magaly Medina.

Le dijo de todo

A la conductora de televisión no le agradó para nada las imágenes de la reunión que tuvieron ambos personajes, por lo que no dudó en expresarse frente a las cámaras a las cámaras de su programa ‘Magaly Tv, La Firme’

"No sé qué tiene en la cabeza, no sé si tiene neuronas, una mujer que todavía no ha superado este post traumático, una mujer que tiene la autoestima tan baja, que no tienen ninguna pizca de amor propio", afirmó la líder de opinión.

De igual forma, la popular ‘urraca’ recalcó que, gracias a ese contexto, la cubana ya no será bien vista por el público.

"Tú, ese día, has quedado como una tonta útil... el que ha quedado bien es él y tú eres la que ha quedado como una pobre tonta, que no sabe defender sus derechos, que no sabe quererse a sí misma, que no sabe ser agradecida con todo un país que la apoyó", señaló.

"No se acuerda cuando vino con el ojo morado, que había sido masacrada, violada por John Kelvin, el marido que ella le había perdonado varias veces, muchísimas cosas... Era una relación tóxica donde ella era una codependiente emocional de este hombre", comentó.

De la misma forma, Magaly también criticó al abogado de Kelvin y lo llamó un 'marketero de farándula', pero no solo eso, asimismo calificó al cumbiambero como "hombre sin voz, sin nada y que canta cualquier estupidez".

