Selma Blair se retira del reality ‘Dancing with Stars’

La actriz Selma Blair decidió dar un paso al costado y retirarse de manera voluntaria del reality norteamericano ‘Dancing with Stars’ temporada 31.

Esta lamentable decisión la tomó a raíz de sus problemas de salud, pues la artista sufre de esclerosis múltiple desde el año 2018.

“He estado monitoreada y en contacto con mis médicos durante todo este proceso. Me hice estas resonancias magnéticas y llegaron los resultados, y todo suma, no puedo... no puedo seguir con la competencia", afirmó la participante quien reveló esta noticia a su pareja de baile Sasha Farber, en un video que fue difundido en el mencionado espacio televisivo.

Asimismo, la recordada Vivian Kensington de la afamada película ‘Legalmente Rubia’ aseveró que si continua en la competencia, podría poner en peligro su vida.

“Con una enfermedad crónica, tienes consideraciones especiales y mi cuerpo definitivamente está recibiendo un golpe. Es demasiado para la seguridad de mis huesos… Solo hay un traumatismo óseo intensivo e inflamación, entre rasgaduras y desgarros, por lo que podría causar un daño extenso que, por supuesto, no quiero”.

Es preciso mencionar, que Blair estuvo en el programa durante cinco semanas y se despidió bailando el vals "What the World Needs Now is Love".

