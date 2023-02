Sergio George asegura que Yahaira Plasencia no es "rentable" para él

América hoy tuvo muchas sorpresas. Una de ellas fue la presencia de Sergio George. El productor musical conversó sobre la actualidad de Yahaira Plasencia y aclaró ciertos rumores que se comentaron en las redes sociales.

Sergio George explicó por qué Yahaira Plasencia no es rentable

Lo primero que comentó fue el trabajo que viene realizando junto con la salsera. Explicó que en este negocio las ganancias se ven más adelante, dejando entrever que, por ahora, Yahaira Plasencia no es rentable para él. Y para explicarlo mejor, puso como ejemplo a la agrupación DLG.

“No es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así. Yo tenía un grupo, DLG, que se formó en el 96, yo no cobré regalías de ese grupo hasta hace un año y medio, porque era mucha inversión de Sony, cuando se recuperó la inversión comenzaron a pagarme”, indicó en un primer momento.

“Eso que no es rentable, claro. Pregúntale a cualquier empresario de música y te va a decir lo mismo”, complementó.

De esta manera, explicó por qué considera que la salsera todavía no le va a generar una ganancia.

Sergio George aclaró situación con Yahaira Plasencia

Por otro lado, aclaró sobre la pequeña discusión que tuvo con Yahaira Plasencia a raíz del escándalo que tuvo por su relación con Jair Mendoza: “A mí no me molesta, no es mi trabajo de meterme en relaciones, me enfoco en el artista, más nada. A mí me molestó un poco porque habíamos hablado con ella de la polémica, me disculpé con ella”.

Finalmente indicó que su objetivo era que se concentre más en su carrera musical: “Quería mantenerla alejada de los chismes, escándalos, para que el público le compre su música. Sí (estoy cansado que me vinculen con Yahaira). Si está con Jair Mendoza, chévere”.