Andrés Hurtado recuerda roche de Yahaira Plasencia: “Cometí errores, pero no me metí a una maletera”

Andrés Hurtado le recordó a la Yahaira Plasencia uno de los momentos más vergonzosos de su vida.

Dichas declaraciones se dieron a conocer en la última emisión de su programa televisivo, exactamente en el momento en el que el conductor de televisión le aconsejaba a la salsera.

“No te olvides que yo tengo treinta y tres años en la televisión, para llegar donde estoy la he embarrado cien mil veces”, afirmó.

Pero no solo eso, el popular "Chibolín" no dudó en rememorar la bochornosa situación en la que fue parte la artista ocurrida en la época de pandemia. Como se recuerda, la intérprete de “Y Le dije No” fue descubierta dentro de una maletera.

“La vida poco a poco me ha hecho aprender. He cometido diez mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras...”, señaló.

Ante sus declaraciones, Yahaira Plasencia respondió fuerte y claro acerca del controversial tema.

“Escúchame, eso es golpe bajo, yo te voy a soltar una…. Tú dime no más y puedo retroceder unos cinco, seis añitos”, acotó Plasencia.





Yahaira Plasencia es confundida en “Premios Lo Nuestro”

Por otro lado, la cantante fue confundida con otra artista en las nominaciones de “Premios Lo Nuestro”.

Y es que, el Instagram oficial del evento compartió una publicación sobre la "Patrona de la Salsa", pero al difundirla, etiquetaron a otra llamada “Yahritza y su Escencia”.

Dicho error, generó gran controversia no solo de sus seguidores, sino, además, en miles de internautas en todo el mundo.

Cabe recalcar que, ante el tema, la mencionada página corrigió su equivocación y difundió la información verídica.

