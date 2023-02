Sergio George despotrica en contra de Yahaira Plascencia: "Me genera pérdidas"

¡Le dio con palo! Sergio George estuvo presente en el lanzamiento del nuevo tema de Amy Gutiérrez y la agrupación You Salsa. El productor fue abordado por las cámaras de Amor y fuego y se refirió a su relación laboral con Yaharia Plascencia.

Al ser consultado sobre la expareja de Jefferson Farfán, el productor musical confesó que firmarla no le ha resultado rentable.

“Todos los artistas no son rentables, la mayoría no lo son, hasta que peguen en grande, pero si uno tiene fe en ellos y continua hasta que uno ve que ya ha intentado lo más posible y ya como que la opinión de uno ya no puede más...”, empezó diciendo George.

Por el contrario, sentenció que firmar a Yahaira Plascencia le ha generado pérdidas.

“Hay pérdida ahora con Yahaira la verdad, pero eso está ok, la mayoría de los artistas ahora representan pérdidas, pero uno continua porque hay fe de que van a sacar ese tema mágico”, agregó.

Sergio George niega relación amorosa con Yahaira Plascencia

Además, Sergio George descartó mantener una relación más allá de la laboral con Yahaira Plascencia.

“A mí no me interesa Yahaira, no es mi tipo de mujer, hay que ser realistas”, sentenció el productor.

En esa misma línea, el exjurado de El gran show aclaró que nunca le pidió a la expareja de Jefferson Farfán que dejara a Jair Mendoza.

“Yo no le dije a ella que parara su relación, no me importa qué haga, me importa que se enfoque en lo que estoy haciendo yo, porque es mi trabajo, si no imagínate qué hago yo acá. Yo nunca le dije a nadie que parara su amorío, su casamiento, no me importa qué haga, haz conmigo. El problema del artista es que se desenfoca”, expresó.

Asimismo, el experto en música acotó que la relación que mantiene con la salsera ya no es la misma que cuando empezaron a trabajar juntos. “Tampoco la relación con mi esposa es igual, ni con mi exnovia, pero seguimos trabajando”, finalizó.