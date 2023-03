Shakira estaría pensando en tomar acciones legales contra Anuel AA

Anuel AA lanzó su último hit titulado "Más rica que ayer". Sin embargo, el artista estaría en serios problemas con Shakira.

La cantante colombiana podría tomar acciones legales contra el boricua por usar su imagen.

¿Demanda a la vista?

El artista de Puerto Rico generó reacciones mixtas entre los usuarios después del lanzamiento de "Más rica que ayer". Dicha canción fue una respuesta a todo lo que dijeron las colombianas Karol G y Shakira en su tema 'TQG' (Te Quedo Grande). Una de sus frases hace referencia a la separación de la barranquillera y el exdefensa del Barcelona.

"Pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué", dice la letra del hit musical. Los cibernautas no tardaron en manifestar que el puertorriqueño quiere aprovecharse de la fama de la cantante. Otros creen que se trata de una estrategia de marketing. Sin embargo, Shakira planea demandar a Anuel AA por usar su imagen para que su tema adquiera más fama, según lo que informó el diario 'La Zona'. Aunque dicha información todavía no ha sido desmentida o confirmada por parte de la intérprete de 'Monotonía'.





¿Rumores de un nuevo romance?

La artista de Barranquilla se encuentra en los Estados Unidos para cumplir una serie de compromisos. Durante su visita a Nueva York, Shakira se reencontró con Carson Daly, presentador de The voice, en un partido de hockey de los New York Islanders. Después de publicar la imagen las redes sociales, los usuarios comenzaron a especular que ambos estarían saliendo juntos.

No obstante, ambos declararon que son buenos amigos. El comunicador es un fiel seguidor de la colombiana desde el 2000 y se conocieron un año después. Desde ese momento, Shakira tuvo más presencia en MTV y sus seguidores creían que estaba en una relación con Daly.