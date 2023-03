Shakira defiende la letra de sus canciones: “Son más eficaces que una visita al psicólogo”

Shakira se ha convertido en la artista mediática del momento, luego de su separación con Gerard Piqué y el posterior lanzamiento de su canción con Bizarrap.

Pese a haber recibido cientos de críticas por las letras de sus canciones en contra del padre de sus hijos, la colombiana defendió sus trabajos musicales.

Shakira defiende su música

Durante la entrevista, Shakira se refirió a la polémica por sus canciones, especialmente a la tiradera con Bizarrap. Como se recuerda, la colombiana le envió indirectas a su expareja y su actual novia Clara Chía.

De acuerdo con la colombiana, la música le ayudó más que ir a terapia psicológica, tras su separación del futbolista. “Soy honesta y utilizo mi música como una catarsis y una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”, señaló.

“Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente”, explicó.

Shakira se muestra más fuerte que nunca

La intérprete de ‘Monotonía’ admitió que el 2022 fue un año muy difícil, pero que la experiencia le sirvió para fortalecerse y dejar de depender de otras personas.

“Siempre he sido bastante dependiente de los hombres. He sido enamorada del amor y creo que he logrado entenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sales fortalecida. Es porque has aprendido a conocer tus debilidades, tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, sentenció Shakira.

Yo compraba ésa historia que la mujer necesita de un hombre, no todos los sueños se cumplen. Yo era muy dependiente de los hombres, ahora dependo de mi misma, tengo que estar más fuerte que una Leona.

