Shakira habla por primera vez de Piqué y Clara Chía: las mejores frases de la entrevista

Shakira habló por primera vez tras su separación de Gerard Piqué. La cantante conversó con el periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa En el punto.

La barranquillera se refirió a su carrera musical, cómo es su vida actual tras su separación del futbolista, el papel de sus hijos en su vida, y sus proyectos personales y profesionales a futuro.

Las mejores frases de la entrevista de Shakira

Shakira le lanzó dardos en algunos pasajes de la entrevista a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. A continuación, entérate cuáles fueron las frases más picantes que le envió al futbolista y su actual novia Clara Chía.

Sobre su vida sentimental

“He encontrado que esa fabula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre. Siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”.

Sobre su separación de Gerard Piqué

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos, de que se puede, ser puede sobrevivir a los embates de la vida”.

Sobre el dolor que le provocó la separación

“Cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida y que ha aprendido a conocer tus propias debilidades, a expresar ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”.

Sobre sus hijos con Gerard Piqué

“Ellos tienen una participación activa en mi carrera. Sasha tuvo la idea del robot en 'Te felicito' y Milan la del fuego verde. Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino”.

Sobre su futuro

“Ahora voy de subida. Ahora tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Hay que tener fe en uno mismo”.

Sobre sus fanáticos

“Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé. Fueron claves para poder levantarme del piso. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay”.

Sobre sus canciones

“Siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo. Hay pasar este tipo de momentos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal”.

Sobre su madre

“Lo importante es que mi madre lo pueda ver. Poder formar parte de la banda sonora de la vida de muchas personas es fantástico”.