Clara Chía Martí no saldría de su casa ni para ir al trabajo, tras la 'tiradera' de Shakira a Gerard Piqué

Han pasado varias semanas desde que Shakira lanzó su canción BZRP Music Sessions #53 junto a Bizarrap, la cual contiene indirectas hacia su expareja Gerard Piqué. A pesar de eso, los nombres de las personas involucradas no paran de sonar en los principales medios de espectáculos. Un claro ejemplo de aquello es lo que se habló recientemente sobre Clara Chía.

Clara Chía sigue siendo tendencia en los medios de espectáculos

Según informan varios medios de comunicación europeos , la actual pareja de Gerard Piqué no la estaría pasando nada bien. El periodista Saúl Ortiz indicó lo siguiente: "No es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca no solamente de España, sino de todo el mundo".

Además, el comunicador señaló que la reciente foto que el exjugador publicó con ella no era dirigida hacia Shakira, sino a su misma pareja: "Es un mensaje más hacia ella, de reconocimiento y fortaleza, de apoyo en estos momentos jodidos de Clara. Lo hace por amor".

Por otro lado, el hombre de prensa informó que Clara Chía ha dejado de ir al trabajo para así evitar el acoso que recibía constantemente en las calles: “Ha necesitado un refugio porque su estado anímico no es bueno”.





Clara Chía habría sufrido ataque de ansiedad hace poco

Por otro lado, la periodista Marisa Martín-Blázquez reveló que la pareja de Gerard Piqué habría recibido ayuda profesional. Este hecho se deber al estado de ánimo en el que se encuentra luego de la canción de la artista colombiana. "Ha necesitado un poco de asistencia a otros niveles más especiales, de expertos", expresó la periodista.

En el podcast llamado Mamarazzis dieron más detalles sobre el acoso que sufre en las calles: “La paran por la calle para preguntarle quién es, le cantan la canción, todo el mundo la reconoce, y como es una chica bastante tímida...”. La modelo espera que el asedio de la prensa pare en los próximos días.