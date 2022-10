Sheyla Rojas sobre su relación con Sir Winston: "Estoy esperando el anillo, ya es hora"

Sheylar Rojas dio la primicia de la semana en una entrevista que brindó desde México para el programa En boca de todos, la modelo aseguró que ya quiere casarse con su actual pareja, el empresario Sir Winston.

¿Qué dijo Sheyla Rojas en 'En boca de todos'?

Durante la entrevista que le brindó a Tula Rodríguez y Maju Mantilla, Sheyla Rojas habló sobre varios temas. Entre ellos cómo es que le va en el amor, respondiendo estar muy feliz con Sir Winston, con quien ya lleva más de un año de relación.

Dentro esta conversación, surgió el tema del matrimonio, ya que ambos siempre han mostrado su deseo de casarse. Sheyla Rojas aseguró que están en eso: "Estoy esperando el anillo, de hecho, sí ya es hora”. De esta manera, pidió que no se sorprendan por lo que pase más adelante.

Sheyla Rojas le responde a Tilsa Lozano

Por otro lado, también habló sobre la polémica que hubo entre ella y Tilsa Lozano, Sheyla les restó importancia a las declaraciones de la exvengadora. “Es su opinión, puede haber muchas cosas que no me pueden gustar físicamente de ella o de cualquier otra mujer, y cada quién obviamente, yo estoy bien con lo que me hice y si ella dice eso me da igual”, expresó la exchica reality.

Como se recuerda, durante uno de los programas, Lozano tuvo que opinar sobre el aspecto físico de Sheyla: “Yo creo que es el gusto de cada uno, pero a mí estilo, a lo que a mí me gusta, no me gusta las caras de muñeca, como que viven con el filtro de Instagram”.

Esto trajo una serie de rumores y polémicas, pero que ya han sido aclarado por la misma Sheyla Rojas. Por lo pronto, espera que seguir creciendo en México y que su relación con Sir Winston vaya muy bien.