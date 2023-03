Isa Pantoja y su convivencia con Asraf Beno, participante de 'Supervivientes 2023': "Hace todo, y por mí genial"

El pasado domingo 12 de marzo, Isa Pantoja asistió a la gala de Supervivientes 2023. La novia de Asraf vio los primeros conflictos del modelo en Honduras. Asimismo, contó como convive con Beno en su casa. Ella espera que él evite ocasionar más problemas al resto.

Salió en defensa de su novio

Isa llegó al plató de Supervivientes 2023 y mostró su preocupación por el momento de Asraf. "Todos tienen su opinión, aunque no hayan convivido con ellos, saben por dónde van los tiros", dijo Pantoja en un primer momento.

Luego, la hija de la cantante aseguró que no desea que su pareja siga generando más problemas. "Tengo preocupación, porque desde primera hora he visto mucho 'hate' con Asraf, no me gusta que por algo que pase ya le vaya a perjudicar todo lo bueno que ha hecho", opinó la novia de Beno.

De igual manera, le preguntaron si el modelo no le dejaba participar en las labores del hogar. "Hace mucho todo, por mí genial, ¿sabes?... No sé vosotros, pero yo no veo nada malo en estar haciendo siempre cosas, cuando dice que no les deja", comentó Isa.

Asraf y Ginés discuten

Beno le pidió a su compañero que no traiga palos húmedos para el fuego. "Este está mojado, los mojados no los pongas", explicó Asraf. Sin embargo, esto provocó la molestia del 'Rey de los Bocadillos' y le respondió de mala manera al modelo. Ante ello, ambos participantes comenzaron de pelearse hasta que Arelys Ramos intervino.

"Chicos, aquí todo el mundo trabaja", exclamó la madre de Yulen Pereira. Ginés y Beno trataron de llegar a un entendimiento, pero la tensión entre ellos parecía que no había desaparecido.