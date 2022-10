‘Supervivientes’: Ana María Aldón confirma el fin de su relación con José Ortega Cano

Ana María Aldón reapareció en el programa de televisión de Emma García, Fiesta, donde reveló que su relación con el torero José Ortega Cano habia llegado a su fin después de casi 10 años.

Ana María Aldón confirma ruptura con José Ortega Cano

La pareja se conoció en 2012, cuando la finalista de Supervivientes visitó como una turista más la finca Yerbabuena. En ese momento, Ana María conoció al propietario del terreno, José Ortega Cano y ambos se gustaron. Solo tres meses de que empezaron a salir, ella quedó embarazada y en 2013 tuvieron a su hijo José María.

Sin embargo, la historia llegó a su fin y así lo confirmó la propia Ana María Aldón: “Tenemos una relación cordial, vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno por su lado”. Al ser preguntada si estaba confirmando la separación, la diseñadora dijo: “Lo que es evidente, es evidente”.

La pareja que se casó en 2018 mantiene una buena relación, pues para Aldón tiene sus prioridades muy claras. “Lo importante es que el niño tenga toda la atención de sus padres como la ha tenido hasta ahora”, aseguró.

Siguen viviendo juntos en la misma casa

Por otro lado, Ana María explicó que todavía compartían la misma casa y tienen una buena convivencia, pero que cada uno hacía su vida. “Él está muy bien, estamos viviendo juntos y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso. Somos cuatro personas en casa y comemos y cenamos juntos”, reveló. “Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse”, agregó.

Asimismo, la mujer de 44 años explicó que siguen saliendo juntos con su hijo, más no como pareja. “Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así. No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo”, explicó. Además, negó cualquier posibilidad de reconciliación: “No me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre. Vivimos bajo el mismo techo pero cada uno lleva su vida”.