'Survivor México 2022': Cuchao reveló que traicionará a Nahomi

'Survivor México 2022' cada vez se pone más interesante. A medida que han pasado los días, los integrantes del reality show han formado alianzas y puliendo sus destrezas para ocupar un lugar en la gran final.

Sin embargo, parece que hay alguien que hará todo lo posible para llegar al último día del programa.

'Survivor México 2022': las nuevas alianzas

En los primeros programas vimos cómo se formaron algunas alianzas interesantes. Pero, a medida que ha avanzado la competencia, algunas se han ido rompiendo y otras amenazan con hacerlo.

Por ejemplo, el junte entre Cyntia y Cuchao ha sido uno de los más sonados del reality y muchos han llegado a pensar que nunca se van a separar. “La verdad me hubiera gustado que nos uniéramos antes, justo ayer decíamos sino nos hubiésemos unido antes hubiésemos ido por alguien más”, señaló Cynthia.

'Survivor México 2022': La confesión de Cuchao a Cynthia

Sin embargo, parece que todo llegará a su final. Tras 100 días de alianza, Cuchao le reveló a Cynthia que traicionaría a Nahomi. La razón: se sintió usado. “Como yo te dije yo nunca te voy a traicionar, sí voy a traicionar a la china, porque les dijo a ustedes que votaran por mí, sí voy a traicionarla porque dudó de mí y porque siempre anda diciendo que ‘Si voy al Juego de Extinción’”, recalcó.

Además, el participante de 'Survivor México 2022' le confesó a su compañera que gracias a esas malas experiencias ahora se sentía intocable. “La gente ya sabe cómo hizo su camino para llegar a ese fin llamado final, creo que estoy decepcionado, me sentí usado, pero al final me siento intocable porque mis acciones de haber ganado ese símbolo me hacen ser temido por ella, yo no le debo nada a nadie, las estrategias que he hecho son para mí, son para salvar a mucha gente”, le refirió.