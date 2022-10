‘Survivor México 2022’: Yusef se mostró indiferente a triunfo de Julián

Tras el final de Survivor México 2022, Julián Huergo se consagró como ganador de la tercera temporada; sin embargo, no todos se mostraron felices por su victoria. Tal es el caso de Yusef, quien quedó eliminado días antes de la gran final y prefirió no opinar sobre el tema.

Julián se llevó a casa dos millones de pesos, pero algo que llamó la atención de todos fue la actitud del ‘León Libanés’. Mucho se habla de las estrategias utilizadas por el vigente ganador, ya que una de ellas guarda relación con la salida de Yusef.

Fuertes declaraciones de Yusef

Luego de ser consultado sobre quién cree que debería ganar la competencia, Yusef se mostró ajeno a la situación y reveló que ya ni siquiera estaba pendiente del programa. "Se los juro que a mí me hubiera encantado que David (Halcón) hubiera podido ganar, pero ya le metieron cuello. Ahorita de los que quedan, honestamente no sé y ya no lo estoy siguiendo, es la realidad. De los que están, ninguno ya me inspira cosas muy lindas, entonces no quiero decir nada", señaló el exparticipante.

Julián responde

Gracias a su fuerza física y a las estrategias que utilizó a lo largo de la competencia, Julián fue el finalista que más votos obtuvo. Cabe resaltar que Yusef sintió que su salida se generó por la decisión de ‘Los Halcones’, ‘Los Otros’ y los ‘Jaguares’, luego de que lo dejaran sin la oportunidad de seguir peleando por un puesto en la final.

Ante esto, el conquistador de la última edición no se quedó callado y le respondió tajantemente al competidor que no pudo llegar a la final. “Hay que entender que esto es un juego, que hay estrategias, que a veces se gana y a veces se pierde. Desde que estás en un proyecto así, sabes quiénes son tus rivales a vencer”, señaló el ganador de Survivor México 2022.