‘¿Quién es la Máscara? Argentina’: Yayo Guridi fue eliminado de la competencia

Los entrenadores de Quién es la máscara Argentina sigue atinándole a los enmascarados. Esta vez, los jueces adivinaron el artista que estaba detrás del cíclope Urta y este tuvo que decirle adiós al programa.

Yayo Guridi fue eliminado del programa



Como es clásico en los programas de Quien es la máscara Argentina, los investigadores hicieron sus predicciones. A pesar de las pistas, la única que acertó en la identidad de Urta fue Karina La Princesa.

Por su parte, Lizy Tagliani pensaba que era La Mona Jiménez, mientras que Wanda Nara se la jugó por el exboxeador La Mole Moli y Roberto Moldavsky creyó que se trataba del cantante Ulises Bueno.

“Nos dimos el lujo de cantar unos temazos. Agradezco mucho”, dijo Yayo Guridi al ser eliminado de la competencia. “¡La pasé de diez!”, agregó.

Desde el programa anterior, donde Urta cantó 'Por lo que yo te quiero' del Potro Rodrigo, muchos seguidores del reality ya habían reconocido al creador del Cuarteto Obrero, pues su voz sonaba muy similar a sus clásicos. Por lo que su nombre se hizo rápidamente tendencia en las redes sociales.

Yayo Guridi se une a la lista de famosos eliminados del programa, junto a: Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, Cristina Pérez, Santiago Maratea, Ángela Leiva, Guillermo Coria, Magui Aicega, Ricardo Mollo, Marcela Morelo y Charlotte Caniggia.

La razón por la que Susana Giménez rechazó 'Quién es la máscara Argentina'

Por otro lado, Susana Giménez estuvo en la presentación de la película Argentina,1985 y habló sobre los motivos por los cuales rechazó Quién es la máscara Argentina, programa ahora presentado por Natalia Oreiro.

“No me pareció que era para mí, no era para mí”, declaró. “Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo. No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta”, explicó la diva argentina.

Además, aseguró que todavía no piensa en su regreso a la televisión pues tiene planeado un viaje de vacaciones y estará presente en los partidos del Mundial Qatar 2022.