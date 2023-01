Tania Deniz se despide de su novio Albert Barranco antes de su ingreso a 'Pesadilla en el paraíso 2'

La segunda temporada de Pesadilla en el paraíso está cerca de comenzar. Por ello, la producción del programa ha confirmado a cada uno de los participantes de esta nueva edición, como la presencia de Tania Deniz, quien tuvo una romántica despedida con su novio Albert Barranco antes de su ingreso al reality.

La exparticipante de La isla de las tentaciones hizo sus maletas para iniciar su vida en la granja. La familia de la canaria también estuvo presente y esperan que le vaya bien en el show de Telecinco.

La romántica despedida

"Realmente odio las despedidas. Es real que Tania y yo llevamos juntos unos meses muy intensos y se me ha hecho difícil despedirme de ella tan rápido, no lo voy a negar. Lo que sí está claro es que yo lo todo lo hago al 100 %, siento al 100 %, quiero al 100 % y me la juego al 100 %", escribió Albert Barranco, novio de Tania Deniz.

"Pocas veces me paro a conocer a una persona y si yo he hecho es por la buena niña que es, por cómo me demuestra las cosas, por cómo me trata y por cómo actúa cuando estamos juntos. Obviamente también porque me encanta", continuó.

La pareja de Deniz fue para despedirse de ella antes de hacer su ingreso a Pesadilla en el paraíso 2. Por esa razón Albert, con quien lleva saliendo desde hace meses, decidió usar sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la canaria.

"Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva experiencia. Te quiero, te espero y te respeto", finalizó. En otra publicación, dejó un mensaje de para su amada: "Te quiero por encima de todo, nunca hubiera imaginado la bonita persona que eras y lo tanto que me ibas a llenar".