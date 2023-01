'Pesadilla en el paraíso 2': ¿María José Campanario y Belén Esteban participarán en el programa?

La primera temporada de Pesadilla en el paraíso concluyó con Víctor Janeiro como ganador. Ante el éxito obtenido, la producción -rápidamente- anunció la segunda edición del reality con la presencia de Kiko Jiménez y Maite Galdeano.

Sin embargo, se han empezado a vertir rumores sobre la presencia de Belén Esteban y María José Campanario en la granja. ¿Qué de cierto tiene está noticia?

Lee también: ¿Quién es Begoña Gutiérrez, concursante del reality 'Pesadilla en el paraíso 2'?

¿Estarán en 'Pesadilla en el paraíso 2'?

Poco a poco se han ido revelando los nombres de los concursantes para la segunda temporada de Pesadilla en el paraíso. Debido a ello, en el programa Sálvame se habló un poco sobre los nuevos rostros que verá el público en dicha competencia.

El periodista Jorge Javier estuvo conversando con Belén Estaban sobre el ganador de la premiera edición, pero el presentador quería saber algo más y le hizo la siguiente pregunta: "¿Es cierto que a la próxima edición de Pesadilla en el paraíso van Campanario y tú?".

Lee también: ¿Quién es Tania Deniz, concursante de 'Pesadilla en el paraíso 2'?.

"A mí no me han llamado, a lo mejor a ella sí", contestó tajante Belén, aunque Jorge siguió insistiendo. "Yo ya hice todos los concursos que he tenido que hacer, no hago ninguno más, cariño", agregó.

"Si un día yo me entero de que viene María José Campanario al Sábado deluxe yo lo entendería porque yo trabajo en un medio de comunicación. Y entendería que ahora mismo sería una entrevista que les encantaría que estuviera, entonces no estoy de acuerdo con Kike Matamoros", comentó Esteban, haciendo una referencia a la decisión de Matamoros al abandonar el programa luego de una entrevista a Makoke.