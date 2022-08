Amy Gutiérrez: Recuerda su paso por “La Voz Kids”

Hace casi 8 años una adolescente llamada Amy Gutiérrez se coronaba ganadora de la primera temporada de la “La Voz Kids” y desde esa época su talento empezó a brillar en los escenarios.

Jamás imagino que aquel triunfo que la llevó al primer lugar del reality de canto juvenil la convertiría en la actualidad, en una de las cantantes peruanas más conocidas de todo el ambiente musical.

Con este logro, obtuvo un contrato con la disquera Universal Music para grabar una canción y un videoclip, pero eso no hubiera sucedido, sin el excelente apoyo de su famoso coach el cantante mexicano Kalimba.

“Cuando dijeron que la ganadora era yo, no sabía si llorar o gritar, no podía creerlo, quedé en shock, era lo mejor que me había pasado en la vida”, recalcó Gutiérrez

Es preciso enfatizar, que luego de su participación en el recordado programa, la intérprete de “No Sé” fue contratada en el año 2017 para ser una de las voces principales de la orquesta femenina “Son Tentación”, meses después formó parte del grupo “You Salsa” y en el año 2019 decidió lanzarse como solista.