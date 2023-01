Thalía confiesa que 'María la del barrio' se grabó en un basurero real

La cantante Thalía utilizó sus redes sociales para publicar un video en donde recuerda divertidas anécdotas e información no conocida sobre María la del barrio.

Entre lo más resaltante, reveló cómo nació el famoso grito con el que inicia la canción que forma parte de la telenovela.

“Les cuento ese famoso au de la entrada de la María la del barrio fue grabado cuando me encontraba recogiendo unos pedazos de basura en un tiradero. Recuerdo haber sentido una presencia que me peló los dientes y se trataba de un perro de gran tamaño… En ese instante estaba hincada y el can me enseñó los dientes, razón por la cual grité auuu y casi me desmayo”, afirmó.

Pero no solo eso. La mexicana aseveró en todo momento que el programa fue grabado en un basurero real.

“Estas escenas fueron reales y se grabaron en un basurero en la Ciudad de México. Recuerdo que había muchas personas, también perros que a veces les pegaban mordiscos a los camarógrafos o al personal que trabajaba para la producción e incluso cucarachas”, comentó.

Asimismo, la exintegrante de Timbiriche confesó que el sombrero que utilizaba en la recordada teleserie de Televisa lo elaboró junto a su madre.

“Ese sombrerito lo hicimos entre mi mamá y yo... Quería hacer algo que me trajera lindos recuerdos y para mi Archie era lo máximo, pero, además, recuerdo que Torombolo me encantaba y él tenía un gorrito similar a ese, es por eso que yo quise que mi personaje tenga una influencia de algo que me de confort, cariño en el corazón, que me alegra porque me recuerda a mi infancia y María era una niña que crecía ante los ojos del público”, dijo.

Cabe recalcar que, la intérprete de “No me enseñaste”, señaló que la producción siempre se encargó hasta el mínimo detalle de su caracterización.

“Todos los días, me ensuciaban las uñas con maquillaje café, es decir me ponían una sombra redonda y yo las escarbaba con mis uñas, para luego pasármelas por el rostro”, acotó.

