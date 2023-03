The Weeknd y la vez que se presentó en el desfile de Victoria Secret

The Weeknd anunció su llegada a Lima. El cantante canadiense se presentará por primera vez ante el público peruano como parte de su tour 'After Hours Til Dawn Tour'.

El intérprete de "After Hours" es uno de los cantantes más famoso de los últimos años. Su popularidad lo ha llevado a formar parte de diversos shows, como el icónico desfile de Victoria's Secret.

La participación de The Weeknd en el desfile de Victoria Secret

The Weeknd es de los pocos artistas que se presentó en dos oportunidades en el desfile anual de Victoria Secret. El canadiense fue el encargado de cerrar el show en 2015 con su éxito "Can't feel my fase".

Un año después, en 2016, el intérprete volvió a la pasarela durante el cuarto segmento y cantó "Starboy". Sin embargo, este último fue el más comentado debido al reencuentro que tuvo con su expareja Bella Hadid.

En ese entonces, la pareja había terminado su relación de 18 meses y coincidieron en el show solo dos meses después. Aunque era el debut de Bella como ángel, se habló mucho más de la imagen que protagonizaron mientras intercambiaron miradas.

¿Cuándo será el concierto de The Weeknd en Lima?

El esperado concierto de The Weeknd se llevará a cabo el 22 de octubre en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

La venta oficial de las entradas empezará el 11 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la página de Teleticket. Sin embargo, las personas con tarjeta BBVA podrán adquirir sus entradas en la preventa este 9 y 10 de marzo.