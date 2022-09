Tigresa del Oriente estará presente en ‘La casa de los famosos’

La segunda entrega de ‘La casa de los famosos’ fue el programa más visto de la cadena Telemundo durante este año. El reality de convivencia, que reunió a personajes de la televisión mexicana como Niurka Marcos y Laura Bozzo, ya empezó con los preparativos para la tercera temporada.

Cabe recordar que los dos famosos que llegaron a la final fueron Ivonne Montero y Salvador Zerboni, siendo la actriz la que se alzó con el premio de los 200 mil dólares.

La Tigresa del Oriente confirmó su participación en ‘La Casa de los Famosos 3’

Aunque Telemundo todavía no ha confirmado en sus redes sociales los nuevos participantes de la nueva edición del reality, hay algunos famosos que se adelantaron y confirmaron su presencia en la tercera temporada.

Una de ellas es Judith Bustos, mejor conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, quien mediante su red social Instagram confirmó su participación. “Muy pronto, la casa de los famosos 3 “, escribió en su publicación. La cantante peruana tomará el lugar que dejó Laura Bozzo en la segunda temporada.

Otro de los famosos que confirmó su presencia fue el polémico actor Alfredo Adame. El candidato a diputado ya ha participado en programas de este tipo y hasta logró ganar el reality ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’.

Por su parte, la actriz Laura Flores confirmó que ya había sido contactada pero aún no ha rechazado la propuesta. Sin embargo, aclaró que no le gusta la polémica, algo que es indispensable para el programa.

“Ya me invitaron, ya me dijeron que si aceptaría ir a la siguiente temporada... no creo, si me llegan al precio”, mencionó la actriz veterana.

Los posibles participantes de ‘La Casa de los Famosos 3’

Por el momento, no se han confirmado el nombre de otros famosos. De acuerdo con la publicación de la Tigresa del Oriente, algunos de los candidatos son Christian Chávez, Yoss Hoffman, Maria José, Cristian Castro, entre otros.

Asimismo, según La Portada, ya estaría confirmada la participación de Ninel Conde, Frida Sofía, Poncho de Nigris y Cristian Zuárez.

Los Confirmados para la casa de los famosos tercera temporada. pic.twitter.com/op2bqQkHIc — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) September 1, 2022