Tilsa Lozano recordó su relación con Juan Manuel Vargas: “No me arrepiento, él dijo que estaba separado”

Tilsa Lozano le brindó una entrevista a la periodista Verónica Linares, en la que habló de su romance pasado con Juan Manuel Vargas. Como se recuerda, según la vengadora, mantuvo una relación de más de tres años con el futbolista, cuando este se encontraba separado de su esposa Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano habló sobre Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano aclaró en el canal de YouTube de Verónica Linares que nunca se metió en la relación del 'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez. La periodista le preguntó directamente si estaba arrepentida, teniendo una negativa de parte de la exvengadora.

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, respondió la exvengadora.

Asimismo, aseguró que fue el propio ‘Loco’ Vargas quien salió a decir que estaba separado, pero aun así las personas seguían atacándola.

“Era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí... Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”, señaló.

'Loco' Vargas dijo estar separado en 2012

En medio de los rumores del romance con Tilsa Lozano, Juan Manuel Vargas declaró para Enemigos Públicos en 2012 que, efectivamente, estaba separado de su esposa.

“Es primera y última vez que hablo de mi vida privada. Yo estoy separado de mi esposa hace algún tiempo y no he sabido manejar la situación porque soy un ser humano como cualquiera, tengo defectos y errores. No voy a dar más detalles, fechas, ni nombres. Se manchó la honra de personas y familias. Acepto mis actos, me hago responsable de mis actos y yo sé que mis decisiones han afectado a la gente y pido disculpas”, dijo en ese tiempo.