Tini Stoessel desmiente amistad con Clara Chía: "No la conozco"

Después de la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, algunas personalidades han elegido apoyar un bando. Ante ello, la cantante Tini Stoessel aclaró que no es amiga de Clara Chía Martí, actual novia del exdefensor del Barcelona, a pesar de que había rumores que indicaban lo contrario.

Por el momento, la argentina sigue enfocada en su carrera musical con su más reciente tema 'Muñecas' junto a Steve Aoki y La Joaqui.

Tini aclara su relación con Clara Chía

El boom que generó el tema musical de Shakira y Bizzarap se ha convertido en uno de los éxitos musicales más importantes de lo que va del año. Como se recuerda, la canción fue una dedicatoria de la colombiana a su ex Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

A pesar de que la novia del presidente de la Kings League no se ha pronunciado respecto al tema, volvió a ser protagonista de una nueva historia. Y es que en las últimas semanas, se esparcieron rumores que ella y la cantante Tini Stoessel eran grandes amigas.

Debido a la polémica, un medio mexicano decidió preguntarle a la argentina si dicha información era verdadera. "¿Clara Chía es la actual de Piqué?", señalaba la pareja de Rodrigo de Paul, quien no parecía conocer a Clara.

"¿Clara Chía? Clara Chía, no sé, estamos hablando de la actual de Piqué, no la conozco. (Otra persona) trabaja conmigo, pero quizás la confundieron con Clara, no, no, no la conozco a Clara", comentó Tini. Asimismo, pidió a todos sus seguidores que no crean las historias que se comparten en las redes sociales, ya que algunas pueden ser falsas.