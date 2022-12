Tomate Barraza denuncia fotos y videos trucados que perjudican a su hija menor de edad

Tomate Barraza llegó a la DIRINCRI para denunciar una falsa filtración de videos de su hija de 14 años. El cantante pidió justicia para su menor y no dudó en amenazar al responsable de las imágenes trucadas.

Tomate denuncia imágenes trucadas de su hija

El cantante se mostró muy indignado y al borde de las lágrimas luego de que se hicieran viral en Telegram y WhatsApp unas supuestas imágenes que afectan la integridad de su hija, Gaela Barraza.

“Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso. O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la conch…”, amenazó Tomate Barraza al responsable.

Asimismo, lamentó que otras personas estuvieran compartiendo las imágenes de una menor de edad. “Desgraciadamente, las fotos y videos están viralizados y me da tanta pena que las personas compartan estas imágenes”, sostuvo.

El responsable puede ir a la cárcel

El popular Tomate aseguró que la persona que trucó las imágenes de su menor hija podría irse a la cárcel por más de ocho años.

“Lo que me explicó el jefe de la División de Alta Tecnología es que esto es un delito de pedofilia porque están violando la intimidad de una menor de edad. Si se llega a saber quién ha sido la o las personas que han hecho eso, es una pena privativa de libertad no menor de 8 años”, explicó.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para que estén pendientes de lo que sus hijos comparten en redes sociales.

“Los menores de edad no deberían tener el celular bloqueado. Los padres tienen que tener las claves de estos teléfonos, uno tiene que saber con quien conversa la criatura, qué cosa es lo que mandan (...(...) Recalcarle a todos los padres de familias de que esta situación tiene que parar y a toda la gente que está comprando y compartiendo, que lo dejen de hacer. (…) Es un hecho bastante bochornoso y espero, antes de que termine el año, dar con estos miserables que están haciéndole daño a un ser humano que no lo merece”, sostuvo el cantante.