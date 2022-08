Tommy Portugal celebra los 20 años de su nueva novia y futura madre de su bebé

Tommy Portugal ha dejado atrás los problemas con su hija Mafer Véliz. Esta vez, el cantante fue captado en el cumpleaños de su novia Dayana Córdova, quien acaba de cumplir apenas 20 años.

El canal Instarándula compartió un clip donde se ve a la expareja de Estrella Torres al lado de su enamorada, quien está con un vestido ceñido que deja mostrar su pancita.

Como se recuerda, el cantante anunció en el programa Magaly TV, la firme que pronto se convertiría en padre, noticia que generó el reclamo de Mafer, quien le pedía ser reconocida.

“Esa es otra cosa que pudiste haberme contado, pero parece que no estoy en tus planes. (…) Espero que ese bebé despierte esa sensación de padre, porque conmigo nunca pasó”, dijo muy ofuscada la joven en un enlace con la popular 'Urraca.

ADN confirma que Mafer es hija de Tommy Portugal

Luego de que Mafer denunciara que Tommy Portugal no cumplía con sus obligaciones como padre, el cantante decidió realizarse el ADN.

El resultado, como era evidente dio 99 % de coincidencia. Es decir, Portugal es el padre biológico de Mafer. Ante ello, la joven indicó que pedirá lo que le corresponde. “No quiero volver a decir que, si no se hubiera hecho público, no se hubiera dado, pero tal vez. A la gente que dice que estoy rogando un apellido, en realidad no estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde”, afirmó ante Magaly Medina.