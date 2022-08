Hija de Tommy Portugal tras resultado de ADN: “Estoy pidiendo lo que me corresponde”

María Fernanda Véliz y Tommy Portugal se han visto envueltos en varias discusiones respecto al tema de la paternidad, pues la joven asegura que el cantante no la apoyó en los últimos años, pero, además, que siempre la mantuvo escondida.

Es por esa razón, que ayer en la última emisión del programa ‘Magaly TV: La Firme’, se dio a conocer el resultado de la prueba de ADN, confirmando, en un 99%, que el cumbiambero es su padre.

Pedirá el apellido



Luego de darse a conocer la noticia , Véliz recalcó que nunca estuvo rogando por el apellido , sino que exigía lo que realmente le corresponde desde su nacimiento.

“No quiero volver a decir que, si no se hubiera hecho público, no se hubiera dado, pero tal vez. A la gente que dice que estoy rogando un apellido, en realidad no estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde”, afirmó ante Magaly.

Por su parte, la conductora de televisión le explicó a la joven cuales eran los pasos que debe seguir para realizar el trámite correspondiente, resaltando que tiene dos posibilidades.

“Primero en que Tommy (Portugal) tendría que presentar una impugnación de paternidad al Poder Judicial para que el juez defina quién es el papá, basándose en la prueba de ADN, porque tú estás reconocida por otra persona que no es tu padre… La segunda opción es que tú puedas hacer una demanda a tu padre biológico para que se haga un nuevo ADN, a pedido del juez y así obtener tu verdadero apellido”, explicó la líder de opinión.

Será padre nuevamente



El pasado 10 de agosto, en medio de una discusión con su hija en el mismo programa, el interprete de “Al Fondo Hay Sitio” confesó que será padre con su actual pareja la cantante Dayana Córdova.

Ante esta revelación, Mafer fue contundente con el artista “Realmente, espero que con ese bebé se le despierte la sensación de padre, porque conmigo nunca pasó”, acotó.

Por su parte, el cantante de cumbia se molestó y criticó su palabras, además aseguró que era ella quien no le respondía los mensajes.