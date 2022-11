Tourista culpa a la prensa por los abucheos en concierto de Bad Bunny: "Nos dividen como peruanos"

La banda peruana Tourista ha estado en el ojo de la tormenta debido a unas declaraciones que tuvo uno de sus integrantes. Este tuvo comentarios desatinados respecto al género musical que representa Bad Bunny. Por esta razón, la gente decidió pifiarlos durante el concierto del boricua, ya que fueron elegidos para ser teloneros del cantante de Puerto Rico.

Y así fue. Cuando salieron al escenario hubo una gran negación por parte del público hacia su presentación, a tal punto que empezaron a gritarles y abuchearlos. Por esta razón, la banda se expresó durante su puesta en escena.

Tourista culpó a la prensa por las pifias

“Vivimos en un país muy lindo, pero con una prensa que se encarga de dividirnos como peruanos”, expresó uno de los miembros de la banda. El público respondió con más pifias, puesto que se sintieron ofendidos por sus declaraciones.

Y es que esperaba que para su segunda presentación la actitud del público cambiara, pero no fue así. La gente los recibió con un montón de silbidos que reflejaban su incomodidad.

Tourista aseguró que no colaborarían con Bad Bunny

Cabe recordar que en una entrevista brindada para el podcast llamado Moloko, el integrante de la banda, Genko, tuvo unos desafortunados comentarios sobre lo que pensaba de Bad Bunny y el reggaetón en general: “A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”.

Asimismo, aseguraron que no harían una colaboración con Bad Bunny: “No me imagino crear una producción y que pueda calzar con su propuesta (de Bad Bunny)… o cómo podríamos hacer una propuesta en conjunto, no me lo imagino. Hay otros artistas urbanos que son muy grandes con los que sí podríamos fusionar y hacer algo”.