¡Tremendo! Luciana Fuster habría sido descartada del Miss Perú debido a su poco manejo del inglés, según Peluchín

¡Tremendo chisme! Luciana Fuster habría quedado fuera de la competencia del Miss Perú debido a que no habla muy bien el inglés. Esto se pudo conocer gracias al programa de Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Se malentendieron sus comentarios?

Hace unos días, la competidora de Esto es guerra sorprendió a propios y extraños al anunciar que participaría en el Miss Gran International 2023 y no en el Miss Perú Universo. Jessica Newton, directora del certamen de belleza, mencionó que esto fue una decisión netamente de Luciana.

Lee también: Alessia Rovegno alienta a Luciana Fuster para el Miss Perú: “Creo que ella va hacer un muy buen trabajo”

Sin embargo, se pudo conocer gracias al programa de Amor y fuego que esta decisión se tomó por el bajo nivel de inglés que tiene la enamorada de Patricio Parodi, haciendo que los televidentes y las redes sociales exploten por el candente chisme.

“Se malinterpretó una declaración que yo di, donde dije no sé si voy a estar en el Miss Universo, yo digo eso porque nosotras habíamos estado aisladas antes de salir y cuando me preguntan yo no sabían si ya lo habían dicho o no”, mencionó Luciana a América espectáculos.

¡Alista su presencia en el Miss Gran International 2023!

Hasta ahora, Luciana Fuster ha mencionado que ha sido aconsejada por muchos especialistas en el tema, los cuales la han motivado a primero probar suerte en el Miss Gran International 2023. Esto para que vaya agarrando confianza y luego pueda dar el salto al Miss Perú Universo.

“Porque me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo. El Miss Universo también y me gustaría en un futuro también competir en el Miss Universo”, sentenció la participante del reality Esto es guerra.

Su ex se pronunció

Hace unos días, Austin Palao fue consultado por la posible participación de Luciana Fuster en el Miss Perú Universo, el exenamorado de la ‘guerrera’ le deseo todo lo mejor, además de confesar que representaría bien al Perú.

Lee también: Luciana Fuster no descarta participar en Miss Universo: "Me gustaría en un futuro también competir"

"Se que nos representaría muy bien, así como muchas chicas que también están postulando y que gane la mejor. Creo que será la idónea para ver si nos llevamos la corona o llegamos más lejos", confesó Austin.