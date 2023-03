Tula Rodríguez confesó que usa kerosene para quitarse los piojos: "He sido piojocita"

Carloncho y Tula Rodríguez asistieron al set de Mande quien mande. Ambos invitados fueron parte de una secuencia, la cual divirtió a todos los presentes. No obstante, la ex vedette confesó que su mamá utilizó kerosene para quitarle los piojos cuando era niña.

Recordó su infancia

Tula habló sobre su tiempo en El Agustino. En aquellas épocas, su familia no contaba con los recursos suficientes y apenas tenían dinero. La exconductora relató que antes usaba limón en vez de desodorante, lo cual sacó muchas risas en el programa.

Igualmente, reveló que les pedía prestado aceite, arroz y azúcar a sus vecinas. Rodríguez guarda muchos recuerdos de su infancia, pero aseguró no sentirse avergonzada. Asimismo, también comentó que aún guarda velas en su hogar, en caso ocurra un apagón, sin embargo, la conductora señaló que también cuenta con linternas.

¿Como se quitaba los piojos?

María Pía Copello 'lanzó' la siguiente pregunta a los presentes en el set: "Que levante la mano el que usaba kerosene en la cabaza para matar piojitos". La ex vedette terminó alzando la mano, pero lucía un poco ruborizada. "He sido piojicita, miren quien no ha tenido piojos. A todas nos ha pasado, quien no ha tenido piojos no ha vivido", declaró Tula.

La conductora quería saber más al respecto y le pidió que cuente su experiencia. "Es que yo era súper piojosa, y mi pobre madre era una cosa que no sabía cómo sacarlo. Además, ahora los shampoo funciona, antes te echabas el (kerosene) y con el patrullero te peinabas", confesó Rodríguez. María Pía comprendía a su invitada, ya que ella también pidió ayuda a su madre para retirar a los insectos.

María Pía también preguntó abiertamente quién 'jalaba cable' del vecino para tener luz. Ante esto, Carloncho confesó que sí lo hizo, e incluso, jaló energía hasta de un poste.