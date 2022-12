Tula Rodriguez descarta participar del programa de Magaly en 2023: "No me hago drama, pero estoy donde quiero estar"

Luego de anunciar que participaría en el especial Salsatón de ATV, Tula Rodríguez fue consultada sobre una posible aparición en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, se mostró desinteresada en ello.

Tula Rodriguez descarta ingreso a canal 9

Tula Rodríguez asistió a ATV, junto a Sheyla Rojas, para ser conductoras del especial de fin de año.

Durante una entrevista, se le consultó sobre sus planes para el 2023 y su posible ingresó a dicha casa televisiva. En ella, indicó que no toleraría que le "metan presión", pues se considera 'bastante grande' para tomar sus propias decisiones.

Lee también: Karla Tarazona espera con ansias su divorcio con Rey de los Huevos: “Nada nos une”

"Uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasara, que nada se descarta en esta vida, va a ser donde yo desee estar”, recalcó.





No participará de Magaly TV la firme en 2023

En otro momento, respondió si está dispuesta a ir al programa de Magaly Medina. "Dios mío, no creo que eso pasara... he grabado alguna vez una nota paga Magaly, sin ningún problema, es más, ha habido un evento... ay no sé, he aprendido, no me hago drama con nada, pero estoy donde quiero estar”, respondió la conductora.